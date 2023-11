Gaza. Kirby (Usa): Hamas e la Jihad islamica hanno centri di comando sotto gli ospedali, compreso Al-Shifa

AgenPress – Il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, afferma che gli Stati Uniti hanno informazioni secondo cui Hamas ha un centro di comando sotto l’ospedale Al-Shifa a Gaza City.

Kirby ha detto ai giornalisti che l’intelligence mostra che “Hamas e la Jihad islamica palestinese utilizzano alcuni ospedali nella Striscia di Gaza, incluso Al-Shifa, e i tunnel sottostanti per nascondere e sostenere le loro operazioni militari e per tenere ostaggi”.

Ha detto che i gruppi hanno immagazzinato armi sotto Al-Shifa e sono “pronti a rispondere a un’operazione militare israeliana contro quella struttura”.

Kirby ha aggiunto: “Non siamo favorevoli a colpire un ospedale dal cielo e non vogliamo vedere uno scontro a fuoco all’interno dell’ospedale dove persone innocenti, persone indifese, persone malate stanno semplicemente cercando di ottenere le cure mediche che meritano, per non essere in mezzo a un fuoco incrociato: gli ospedali e i pazienti devono essere protetti.

Ha detto che questo sottolinea quanto “sia impegnativa l’operazione militare. Hamas si è profondamente radicato nella popolazione civile. Israele ha ora un peso aggiuntivo dato il modo in cui opera Hamas”.

Infine, Kirby ha affermato che le azioni di Hamas “non diminuiscono le responsabilità di Israele nel proteggere i civili a Gaza” – e ha affermato che gli Stati Uniti stanno mantenendo una “conversazione attiva” con il governo israeliano al riguardo.