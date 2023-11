Papa: “Accudire con amore i figli e nello stesso tempo stimolarli a maturare e a diventare autonomi”

Trasmettere loro una positiva formazione all’affettività e alla sessualità; difenderli da minacce quali bullismo, alcol, fumo, pornografia, videogiochi violenti, azzardo e droga

AgenPress. “Diventare genitori è una delle gioie più grandi della vita, che suscita nuove energie, slancio ed entusiasmo”. Educare un figlio è una vera opera sociale, perché significa formarlo alla relazionalità, al rispetto degli altri, alla cooperazione in vista di un obiettivo comune, formarlo alla responsabilità, al senso del dovere, al valore del sacrificio per il bene comune”.

“Se i figli invece crescono come isole sono incapaci di una visione comune. Sono abituati a considerare i propri desideri come valori assoluti. Sono figli capricciosi e la società si decostruisce, si impoverisce e diventa sempre più debole e disumana”.

È quanto ha dichiarato il Papa nel discorso rivolto ai partecipanti all’Assemblea generale della European Parents Association (Epa).

Per questo è necessario tutelare il diritto dei genitori a crescere ed educare i figli con libertà, senza essere costretti in nessun ambito, particolarmente in quello scolastico, a dover accettare programmi educativi che siano in contrasto con le loro convinzioni e i loro valori. E questa è una sfida molto grande in questo momento. Una sfida molto grande.

La gioia di diventare genitori pone di fronte anche “a compiti educativi per i quali spesso ci si trova impreparati”.

Ad esempio: accudire con amore i figli e nello stesso tempo stimolarli a maturare e a diventare autonomi; aiutarli ad acquisire sane abitudini e buoni stili di vita, nel rispetto della loro personalità e dei loro doni, senza imporre le nostre aspettative; aiutarli ad affrontare serenamente il percorso scolastico. O ancora: trasmettere loro una positiva formazione all’affettività e alla sessualità; difenderli da minacce quali bullismo, alcol, fumo, pornografia, videogiochi violenti, azzardo, droga, eccetera.