Roma. In Via Frattina un rottweiler precipita dal terzo piano e ferisce alla testa una ragazza incinta

AgenPress – Una donna in stato di gravidanza è ricoverata a Roma in ospedale in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un rottweiler precipitato da un balcone. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata nel centro della capitale, in via Frattina. Il cane, caduto dal terzo piano, è morto sul colpo. La padrona, sconvolta, ha sostenuto di non essersi accorta di nulla.

A soccorrere la donna, al secondo mese di gravidanza passanti e commessi dei negozi in attesa dei sanitari. Qualcuno ha cercato di soccorrere anche il cane che però è deceduto subito. Sulla vicenda indagano i carabinieri: Stanno cercando di ricostruire la dinamica e capire come il cane sia potuto precipitare dal balcone.

Il feto, secondo quanto si è appreso, non ha subito danni e ha il battito cardiaco stabile. La donna ha subito una lesione lieve alla testa e ora si trova ricoverata all’Umberto I. La padrona del cane rischia un’accusa di lesioni. Il fatto è accaduto in via Frattina all’altezza del civico 59. La 28enne stava passeggiando col compagno quando è stata colpita dal cane precipitato dal terzo piano. Sul posto i carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina che hanno eseguito i rilievi.