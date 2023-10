BRI. Putin ha definito i colloqui con Xi Jinping “produttivi” e “costruttivi”. Aumenta il commercio tra i due Paesi

AgenPress – Mentre una guerra continua a infuriare in Ucraina e un’altra minaccia di esplodere in Medio Oriente, il presidente cinese Xi Jinping ha presentato la sua visione di “un mondo aperto, inclusivo e interconnesso” attraverso il suo progetto infrastrutturale globale, la Belt and Road Initiative, mentre attacca velatamente gli Stati Uniti e i suoi alleati occidentali.

Nel discorso programmatico di Xi in occasione del decimo anniversario del suo progetto di politica estera, ha criticato coloro che vedono “lo sviluppo degli altri come una minaccia” e “l’interdipendenza economica come un rischio”, affermando che azioni protezionistiche come quelle intraprese dagli Stati Uniti contro la Cina “avranno conseguenze negative ” . non migliorare la propria vita né accelerare il proprio sviluppo.”

“Siamo contrari alle sanzioni unilaterali, alla coercizione economica e al disaccoppiamento”, ha detto Xi nella cavernosa sala riunioni piena di rappresentanti di oltre 130 paesi questa settimana per il Belt and Road Forum.

Tra gli ospiti c’era il leader russo Vladimir Putin, che è stato invitato personalmente da Xi a partecipare alla visita del leader cinese a Mosca all’inizio di quest’anno.

A Pechino, Xi ha riservato a Putin la calorosa accoglienza che gli è stata negata sulla scena internazionale da quando la guerra in Ucraina lo ha reso un paria dei paesi occidentali. Martedì sera, al banchetto di apertura, Putin è entrato nella sala dei ricevimenti camminando fianco a fianco con Xi, davanti agli altri leader invitati.

La Belt and Road Initiative è stata inizialmente proposta per aumentare la connettività tra la Cina e i mercati europei, costruendo collegamenti attraverso i paesi dei continenti eurasiatici, ricreando una moderna via della seta. Un decennio dopo, tuttavia, i paesi occidentali, compresi gli Stati Uniti, hanno ampiamente evitato il progetto, criticandolo come una diplomazia della trappola del debito. Al loro posto, le nazioni in via di sviluppo del Sud del mondo hanno accettato l’offerta della Cina di aiutare lo sviluppo delle loro infrastrutture espandendo l’influenza di Pechino a livello mondiale. Ciò si è riflesso nella composizione dei partecipanti al forum, evidenziando ulteriormente il crescente divario geopolitico.

Intervenendo al forum subito dopo Xi, Putin si è rivolto a un pubblico che comprendeva oltre 20 capi di stato, tra cui i leader di Indonesia, Tailandia, Cambogia, Laos, Kenya, Ungheria, Kazakistan, Argentina e Cile. Era presente anche il segretario generale dell’ONU António Guterres.

“La Russia e la Cina, come la maggior parte dei paesi del mondo, condividono l’aspirazione ad una cooperazione equa e reciprocamente vantaggiosa al fine di raggiungere un progresso economico universale sostenibile e a lungo termine e il benessere sociale, rispettando la diversità della civiltà e il diritto di ciascuno Stato al proprio modello di sviluppo”, ha affermato il presidente russo.

Putin ha definito i colloqui “produttivi” e “costruttivi”, coprendo le relazioni bilaterali tra i due paesi e gli eventi in corso in Medio Oriente senza fornire ulteriori dettagli. Nella dichiarazione cinese si legge che “i due capi di Stato si sono scambiati anche opinioni approfondite sulla situazione in Palestina e Israele” senza fornire ulteriori dettagli.