Ue, europarlamentari Lega: passo in avanti contro surrogata, battaglia prosegue

AgenPress. “Grazie all’impegno del centrodestra, oggi è stato compiuto un passo in avanti importante in Ue contro la pratica della maternità surrogata, con il suo inserimento in Commissioni riunite Libe-Femm nell’elenco dei reati relativi alla tratta di esseri umani. Il testo adottato condanna lo sfruttamento del corpo della donna per fini riproduttivi.

Un primo risultato che ferma i blitz di Renew e di parte della sinistra contro ogni tentativo di far entrare dalla finestra un tema, quello dell’utero in affitto, già messo fuori dalla porta. La battaglia della Lega per dire no alla surrogata prosegue a ogni livello”.

Così in una nota le europarlamentari Lega Annalisa Tardino, coordinatrice Id in commissione Libe, Maria Veronica Rossi e Isabella Tovaglieri, componenti della commissione Femm, sul voto della proposta di riforma della direttiva Ue anti-tratta.