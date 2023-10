UE, Russia e Usa hanno tenuto “colloqui segreti” giorni prima che l’Azerbaigian attaccasse il Nagorno-Karabakh

AgenPress – Alti funzionari di Stati Uniti, UE e Russia hanno tenuto colloqui di emergenza segreti in Turchia volti a risolvere la situazione di stallo sul Nagorno-Karabakh, pochi giorni prima che l’Azerbaigian lanciasse un’offensiva militare il mese scorso nel Nagorno-Karabakh. Lo ha riferito POLITICO citando un alto diplomatico a conoscenza di le discussioni.

Il diplomatico ha detto che l’incontro ha avuto luogo il 17 settembre a Istanbul come parte degli sforzi per fare pressione sull’Azerbaigian affinché ponga fine al blocco di nove mesi su NK e consenta l’ingresso di convogli di aiuti umanitari dall’Armenia. Secondo l’inviato, l’incontro si è concentrato su “come far muovere quei maledetti camion” e garantire che le forniture di cibo e carburante possano raggiungere la popolazione del NK.

Secondo il rapporto, gli Stati Uniti erano rappresentati da Louis Bono, consigliere senior di Washington per i negoziati sul Caucaso, mentre l’UE ha inviato Toivo Klaar, il suo rappresentante per la regione. La Russia, nel frattempo, ha inviato Igor Khovaev, che funge da inviato speciale del presidente Putin per le relazioni tra Armenia e Azerbaigian.

In una dichiarazione un funzionario dell’UE ha affermato che “crediamo che sia importante mantenere canali di comunicazione con gli interlocutori rilevanti per evitare malintesi”. Il funzionario ha anche osservato che Klaar ha cercato di mantenere le linee aperte su numerosi fronti negli “ultimi anni”, compresi i colloqui con Khovaev e il vice ministro degli Esteri russo Mikhail Galuzin.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha commentato l’articolo di POLITICO, ha confermato che l’incontro ha avuto luogo, ma ha detto che l’articolo contiene alcune inesattezze.

A marzo, il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov si sono incontrati faccia a faccia a margine della riunione del G20 in India, ma Mosca ha insistito che lo scambio è avvenuto “in movimento” e non si sono tenuti negoziati.

Un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha rifiutato di commentare l’incontro, dicendo solo che “non commentiamo le discussioni diplomatiche private”.

Tuttavia, un funzionario americano a conoscenza della questione, a cui è stato concesso l’anonimato per discutere questioni diplomatiche delicate, ha spiegato che le discussioni sono nate dalla consapevolezza che il Cremlino detiene ancora il potere nella regione. “Dobbiamo essere in grado di lavorare con i russi su questo punto perché loro hanno influenza sui partiti, soprattutto perché ci troviamo in un momento precario in questo momento”, ha detto il funzionario americano.

L’Azerbaigian ha lanciato un’offensiva lampo contro il Nagorno-Karabakh il 19 settembre, inviando carri armati e truppe nella regione sotto la copertura di un bombardamento di artiglieria pesante. I leader armeni del Karabakh furono costretti ad arrendersi dopo 24 ore di feroci combattimenti che uccisero centinaia di persone da entrambe le parti. Da allora, secondo il governo armeno, più di 100.000 persone sono fuggite dalle proprie case e hanno attraversato il confine, temendo per la propria vita.

L’Azerbaigian insiste di avere il diritto di agire contro “formazioni armate illegali” sul suo territorio riconosciuto a livello internazionale e si è impegnato a “reintegrare” coloro che sono rimasti indietro. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha descritto l’operazione militare come “devastante”, mentre Blinken si è unito alle richieste rivolte all’Azerbaigian di “astenersi da ulteriori ostilità nel Nagorno-Karabakh e fornire accesso umanitario senza ostacoli”.