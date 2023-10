Migranti, Tovaglieri (europarlamentare), da giudici ci si aspetta imparzialità, non militanza politica

AgenPress. “La vicenda di Catania si arricchisce di elementi preoccupanti, purtroppo. Come se notizie come le simpatie politiche per movimenti di estrema sinistra non fossero già motivo di inquietudine, ora si scoprono anche like sui social a post in cui si manda a quel paese – per usare un eufemismo – il Ministro Salvini. E questa sarebbe imparzialità? Dai giudici ci aspettiamo terzietà e indipendenza, non militanza politica”.

Così Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega.