Radicali Italiani consegneranno domani a Palazzo Chigi petizione per revoca onorificenza a portavoce di Putin

AgenPress. I Radicali Italiani consegneranno domani, 4 ottobre, a Palazzo Chigi una petizione per richiedere la revoca dell’onorificenza di “Commendatore Ordine al Merito Repubblica Italiana” concessa il 4 ottobre 2017 dal governo di allora (premier Gentiloni, ministro degli Esteri Alfano) al portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov.

La petizione recherà in calce le firme di 587 cittadini italiani (587 come i giorni di guerra in Ucraina), e ha come primi firmatari esponenti del mondo politico ed intellettuale quali Marco Bentivogli, Vincenzo Camporini, Giuliano Cazzola, Alessandro De Nicola, Matteo Marchesini, Claudio Martelli, Nona Mikhelidze, Carmelo Palma, Vittorio Emanuele Parsi, Christian Rocca, Sofia Ventura.

Alle ore 11.30, fuori Palazzo Chigi Massimiliano Iervolino-Segretario Radicali Italiani-Igor Boni-Presidente Radicali Italiani-Giulia Crivellini-Tesoriera Radicali Italiani terranno una conferenza stampa per illustrare la petizione e i contenuti della manifestazione che Radicali Italiani terrà sabato 7 ottobre all’Aja, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, davanti alla sede della Corte Penale Internazionale, per “festeggiare” il compleanno di Vladimir Putin con la richiesta di nuove incriminazioni a suo carico per i crimini di guerra e contro l’umanità commessi ogni giorno, da 587 giorni, dalla Federazione Russa in Ucraina.