Ucraina. Tajani, Kiev può contare su sostegno Italia. Ricevuto da Zelensky il titolo di Cavaliere dell’Ordine del Principe Yaroslav il Saggio

AgenPress – “Kiev può contare sull’impegno del governo italiano per il supporto alla libertà dell’Ucraina”.

Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento al consiglio Esteri Ue in corso a Kiev. Tajani, si apprende da fonti diplomatiche, ha ribadito che Roma è “fortemente impegnata” nella ricostruzione del Paese, anche come priorità della prossima presidenza italiana del G7 e appoggia l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea.

Tajani ha ribadito che oggi verrà formalizzato l’accordo su Odessa, che rappresenta “un forte messaggio politico e culturale da parte del governo italiano”. L’Italia, ha detto poi Tajani secondo quanto viene riferito, appoggia gli impegni di sicurezza che discendono da Vilnius e la protezione di Zaporizhzhia, oltre a sostenere il processo politico di Gedda con un ruolo anche della Cina.

Tajani ha incontrato il presidente ucraino Volodomyr Zelensky a margine del Consiglio. L’incontro con Tajani – secondo quanto si apprende uno dei pochi che il leader ucraino ha avuto, oltre a quello con Borrell – si è svolto “in uno spirito di grande e speciale amicizia reciproca tra i governi”. Il titolare della Farnesina ha confermato che l’Ucraina sarà la priorità dell’agenda italiana del G7 mentre Zelenski si è rallegrato per la dichiarazione di oggi sul Patronato italiano per la ricostruzione di Odessa.

L’Italia è pronta ad aiutare l’Ucraina anche in vista del prossimo inverno nella protezione delle infrastrutture e sta lavorando all’ottavo pacchetto di armi da inviare a Kiev, ha detto ancora Tajani che ha ricevuto “dal presidente Zelensky il titolo di Cavaliere dell’Ordine del Principe Yaroslav il Saggio. Un grande onore per me e per il governo italiano”, ha scritto su X. “Confermata la forte amicizia tra i nostri Paesi. Il sostegno all’ Ucraina ed alla sua ricostruzione sarà priorità della presidenza G7”.