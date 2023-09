Ucraina. Stoltenberg, le armi sono la via per la pace. Il coraggio da solo non ferma i droni

AgenPress – L’Ucraina ha bisogno di più armi, perché quanto più forte sarà sul campo di battaglia, tanto più forte sarà la sua posizione a qualsiasi tavolo negoziale.

Lo ha detto il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg al Primo Forum internazionale delle industrie della difesa a Kiev.

“Il coraggio da solo non ferma i droni. L’eroismo da solo non può intercettare i missili. L’Ucraina ha bisogno di capacità. Alta qualità. E rapidamente. Non c’è difesa senza industria”.

Ha elogiato l’ingegnosità dell’industria della difesa ucraina, sottolineando che nella produzione di attrezzature militari, dai droni alle attrezzature per lo sminamento, l’Ucraina ha innovato “alla velocità della luce”.

“Più forte è l’Ucraina sul campo di battaglia, più forte sarà la sua posizione a qualsiasi tavolo dei negoziati. Quindi, anche se può sembrare un paradosso, le armi per l’Ucraina sono la via verso la pace”, ha detto Stoltenberg.

Zelensky ha affermato in precedenza che i rappresentanti di 252 aziende della difesa provenienti da oltre 30 paesi hanno partecipato al primo Forum internazionale delle industrie della difesa a Kiev.