Regione Lombardia. Intitolato a Silvio Berlusconi il Belvedere. La figlia Barbara, è stato un padre amorevole

AgenPress – Oggi Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 87 anni e nel suo ricorso gli è stato intitolato il Belvedere che si trova al 39mo piano di Palazzo Lombardia, sede della Regione a Milano.

Alla cerimonia hanno partecipato fra gli altri la figlia Barbara, il fratello Paolo, gli amici di una vita Fedele Confalonieri, presidente Mediaset, e Adriano Galliani, il vicepremier Matteo Salvini, la capogruppo di Fi al Senato Licia Ronzulli, il sottosegretario all’editoria Alberto Baracchini, il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo e il governatore Attilio Fontana a fare gli onori di casa.

“Sarò breve perché sono visibilmente commossa. Per noi milanesi e lombardi questo è un luogo iconico. Dal Belvedere di questo palazzo si può ammirare Milano, in tutta la sua bellezza. ‘La mia Milano’, come amava ripetere mio padre. Una città che gli ha dato tanto e a cui lui ha sempre voluto restituire con il suo lavoro, dando lavoro a decine di migliaia di persone che con lui si sono sentite accolte in una grande famiglia”.

“Oggi non sono qui a ricordarlo come imprenditore o uomo politico. Sono qui a ricordarlo come figlia. E’ sempre stato un padre amorevole, dal cuore buono e dall’animo nobile. Inutile dirvi quanto a me e ai miei fratelli manchi di più ogni giorno. Però ci portiamo nel cuore i suoi insegnamenti e il suo esempio: la sua innata umanità, il rispetto profondo per tutte le persone, la sua generosità e il suo grande coraggio”.

“Lui non è più con noi, ma i suoi valori lo sono” come “la perseverante etica del lavoro e la capacità di realizzare sogni apparentemente impossibili. Credo che tutto questo non morirà mai e molte persone lo troveranno di ispirazione ed esempio per molto tempo”.