AgenPress – I combattenti che avevano precedentemente combattuto in Ucraina per il gruppo mercenario russo Wagner sono tornati sul campo di battaglia nell’est, secondo l’esercito ucraino.

I mercenari Wagner si erano ritirati dalla città di Bakhmut, nell’Ucraina orientale, a maggio, dopo aver ceduto il controllo dell’area all’esercito russo.

Dopo il fallito ammutinamento del gruppo oscuro a giugno, gli esperti di sicurezza avevano previsto che il Cremlino avrebbe cercato di assorbire ulteriormente il gruppo nell’esercito russo.

Mercoledì, il vice comandante delle comunicazioni per le truppe ucraine nell’est, Serhii Cherevatyi, ha detto che gli ex combattenti Wagner tornati in Ucraina ora lavorano per il Ministero della Difesa russo o per le sue strutture affiliate e si sono uniti come individui e non come unità.

“Al momento ce ne sono diverse centinaia nella nostra direzione, sul fronte orientale, in diverse aree”, ha detto Cherevatyi, spiegando che “sono a corto di tutti, quindi ogni uomo è buono per loro”.

I soldati ucraini che hanno preso parte all’offensiva vicino alla città assediata di Bakhmut hanno anche detto che le ex truppe Wagner erano tornate nell’area.

“Anche Wagner è qui”, ha detto martedì un operatore di droni con il nominativo “Groove. Sono tornati, hanno cambiato rapidamente i loro comandanti e sono tornati qui”.

Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, ha detto che i combattenti Wagner hanno firmato contratti con il Ministero della Difesa russo “come accordo per suonare l’ultimo accordo, tappando il buco russo nella direzione di Bakhmut per un breve periodo”.