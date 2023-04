Via Crucis, il Papa in preghiera a Santa Marta

- Advertisement -

AgenPress. Oltre 20 mila persone pregano nella suggestiva celebrazione del Venerdì Santo lungo i Fori Imperiali. Nelle quattordici stazioni, il dolore di vittime di guerre, ingiustizie e povertà che invocano da Dio i doni di speranza, conversione, dialogo e perdono.

Il Papa, degente la settimana scorsa al Gemelli per una bronchite, segue dalla sua residenza in Vaticano a causa del freddo.

Il cardinale vicario De Donatis recita la preghiera conclusiva con “14 grazie”

Se tre anni fa, a causa della pandemia di Covid, questo che si annovera come uno dei momenti più intensi della vita spirituale della città di Roma era stato celebrato in assenza di popolo, quest’anno si svolge in assenza del Papa. Francesco non è presente infatti sul palco del Monte Celio, stretto nel suo cappotto bianco, ma a Casa Santa Marta unito spiritualmente ai fedeli.

Il grido di un uomo “W il Papa! Francesco!”, seguito da un applauso, rompe il clima di silenzioso raccoglimento al termine della Via Crucis.