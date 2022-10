Trenta stazioni illegali di polizia cinese in Europa, 4 anche in Italia. Obiettivo, monitorare i dissidenti

AgenPress – Stazioni di polizia cinesi nei Paesi Bassi? Il ministero degli Affari esteri sta attualmente indagando sulle attività dei cosiddetti centri di polizia . Quando avremo più chiarezza su questo argomento, verranno prese le misure appropriate ”, ha detto il portavoce del ministero, sostenendo di prendere il fascicolo “ molto sul serio ”.

Secondo RTL Nieuws, la prima postazione è stata aperta nel giugno 2018, ad Amsterdam, dalla polizia della regione di Lishui (Cina orientale) e sarebbe gestito da due ex agenti di polizia cinesi con sede nei Paesi Bassi. Sempre secondo RTL Nieuws, questa struttura è nella top 10 delle migliori stazioni di polizia cinesi all’estero.

Quando avremo più chiarezza su questo tema, adotteremo misure appropriate”, ha detto ieri il portavoce della diplomazia olandese. Secondo RTL Nieuws, in Olanda ci sarebbero due commissariati clandestini: uno ad Amsterdam e l’altro a Rotterdam. Obiettivo? Individuare i dissidenti del regime che risiedono nei Paesi Bassi. Informazioni che la Cina “smentisce come semplicemente non vere”.

Per le autorità di Pechino, non si tratta affatto di stazioni di polizia illegali ma “centri di servizi” per i cittadini cinesi necessari dopo lo scoppio della pandemia del Covid-19 al fine di aiutare i connazionali all’estero nel rinnovo dei documenti. Secondo Safegueard Defenders, Ong con sede a Madrid, Pechino avrebbe “almeno 54” antenne di questo tipo nel mondo, di cui una trentina nell’Ue: 3 in Francia, tutte basate a Parigi, 8 in Spagna, 4 in Italia, 3 in Portogallo, 2 Ungheria. In Germania ci sarebbe invece una sola ‘antenna’, a Francoforte.