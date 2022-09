Salvini, centrodestra governerà 5 anni. Mio obiettivo è proteggere l’Italia, gli italiani e il lavoro

AgenPress – “La prima vittoria prima del 25 siete voi, gente di tradizioni diverse che hanno deciso di essere insieme con un destino comune e un impegno che prendiamo noi tutti: governare bene e insieme per 5 anni. Ci troviamo qui tra 5 anni. La sinistra è divisa e litigiosa. Qui c’è una prova di maturità: non c’è bisogno di insultare e minacciare come fa la sinistra. da noi solo proposte e sorrisi”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, dal palco di Piazza del Popolo.

“Un Paese che non fa figli si spegne: se Letta propone di popolare i borghi con più immigrati dico di no, facciamo più figli e aiutiamo le mamme a diventare mamme e i papà a fare i papà. E dico mamma e papà perché non sono genitore 1 e genitore 32 “, ha aggiunto. “Il mio obiettivo è proteggere l’Italia, gli italiani e il lavoro: il primo atto del governo sarà un decreto energia per bloccare subito gli aumenti delle bollette di energia e gas. E poi cancellare la legge, iniqua, Fornero. Vogliamo il diritto alla pensione per chi fatica da una vita e diritto al lavoro per i giovani e per gli operai”.