Pride: Mattia (Pd), da Regione Lazio passo indietro su diritti

AgenPress. “Un passo indietro sulla tutela dei diritti civili e un brutto segnale nei confronti di quella cultura fatta di tolleranza e pari opportunità che con tanto impegno in questi anni abbiamo coltivato come Istituzioni in costante osmosi con la società civile.

Un percorso intrapreso contro ogni discriminazione e soprattutto in risposta alla cultura dell’odio spesso sfociata persino in episodi di aggressioni e di violenza.

Come Istituzioni dobbiamo dare il buon esempio e, in tal senso, il ritiro del patrocinio al Roma Pride da parte della Regione Lazio non è un segnale incoraggiante”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia.