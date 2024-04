Sardegna: nominata la nuova Giunta regionale guidata da Alessandra Todde

AgenPress. La legislatura della Regione Autonoma della Sardegna ha preso il via il 9 aprile in Consiglio regionale. E’ anche la prima Giunta guidata da un Presidente donna, Alessandra Todde.

Il primo atto della nuova legislatura è stato il giuramento dei consiglieri e quindi la nomina dei componenti della nuova Giunta: Alla Sanità: Arnaldo Bartolazzi (M5s). Al Lavoro: Desirè Manca (M5s). All’Urbanistica: Francesco Spanedda (quota Todde). Ai Trasporti: Barbara Manca (Todde). Alla Programmazione e Bilancio e vicepresidente: Giuseppe Meloni (Pd). All’Industria Emanuele Cani (Pd). All’Agricoltura: Gianfranco Satta (Progressisti). Ai Lavori pubblici: Antonio Piu (Avs). Al Turismo: Franco Cuccureddu (Orizzonte comune). All’Ambiente: Rosanna Laconi (Pd). Cultura e Istruzione: Ilaria Portas (Sinistra Futura). Agli Affari generali: Mariaelena Motzo (Lista Todde).

Di seguito le deleghe:

– Maria Elena Motzo, assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione;

– Giuseppe Meloni, assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio;

– Francesco Spanedda, assessore degli enti locali, finanze e urbanistica;

– Rosanna Laconi, assessore della difesa dell’ambiente;

– Gianfranco Satta, assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale;

– Franco Cuccureddu, assessore del turismo, artigianato e commercio;

– Antonio Piu, assessore dei lavori pubblici;

– Emanuele Cani, assessore dell’industria;

– Desirè Alma Manca, assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;

– Ilaria Portas, assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;

– Armando Bartolazzi, assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale;

– Barbara Manca, assessore dei trasporti.

Sarà Saverio Lo Russo, dirigente di prima fascia della presidenza del Consiglio dei ministri, il nuovo segretario generale della Regione Sardegna. Classe 1969, calabrese di nascita, laurea in giurisprudenza e specializzazioni in innovazione tecnologica della pubblica amministrazione.

Lo Russo è la seconda figura non sarda scelta dalla presidente Alessandra Todde, dopo l’assessore della Sanità, Armando Bartolazzi.