Polonia. Duda, se l’Ucraina non dovesse ricevere le armi, potrebbe vincere Putin anche se indebolito

- Advertisement -

AgenPress – ” I russi possono ancora vincere la guerra se l’Ucraina non riceve aiuto con urgenza. Non hanno infrastrutture militari moderne, ma hanno persone! Se non inviamo equipaggiamento militare all’Ucraina nelle prossime settimane, Putin potrebbe vincere. Potrebbe vincere e non sappiamo dove si fermerà”.

A sostenerlo è il presidente della Polonia Andrzej Duda in un’intervista a Le Figaro, convinto che se l’Ucraina non riceve urgentemente armi dai suoi alleati occidentali “nelle prossime settimane”, i russi potrebbero vincere la guerra.

Secondo Duda, Putin “si è indebolito, soprattutto perché non ha vinto la guerra come promesso. Ma purtroppo non condivido l’opinione di chi pensa che lo fermerà la morte di decine di migliaia di soldati caduti. Alla Russia non interessa la vita umana”. In merito a un possibile attacco russo alla Polonia, il presidente ha sottolineato che è necessario “non dimenticare che sarebbe un attacco della Russia alla Nato. Quando gli Stati Uniti furono attaccati nel 2001, tutti gli alleati si schierarono con gli americani per combattere i terroristi. Crediamo che se ci fosse un attacco a un paese della Nato, qualunque esso fosse, la risposta sarebbe la stessa: rapida e decisiva”.