Parigi. Macron afferma che Putin sta commettendo un “nuovo errore” con una mobilitazione parziale

AgenPress – Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin ha commesso un “nuovo errore” dopo il suo annuncio di una parziale mobilitazione dei cittadini per sostenere la guerra in Ucraina mercoledì.

“Penso che la decisione presa nelle ultime ore dal presidente Putin sia un nuovo errore”, ha detto Macron in inglese. “Penso molto chiaramente che ciò di cui abbiamo bisogno sia la pace e un cessate il fuoco”.

Macron, che sta partecipando all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, ha aggiunto che la decisione di Putin “di aumentare il livello di guerra… è una cattiva notizia per il popolo russo, è una cattiva notizia per i giovani russi ed è una cattiva notizia per la Russia perché aumenterà l’isolamento del proprio Paese”.

Il presidente francese ha osservato che la Cina e l’India avevano entrambe espresso preoccupazione per la guerra. “Oggi la Russia è sempre più isolata ed è sempre più impegnata in una guerra che solo [la Russia] vuole, e che è illegale e illegittima”, ha detto Macron. “Tutti chiedono la pace. Nessuno comprende più le scelte fatte dalla Russia”.