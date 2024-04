Venezuela. Le dichiarazioni di María Corina Machado sulla risoluzione del Senato italiano

AgenPress. Il Senato italiano ha approvato all’unanimità la Risoluzione che impegna il Governo a mettere in atto tutte le iniziative necessarie affinché in Venezuela si tengano finalmente elezioni politiche libere, trasparenti e giuste. La Risoluzione è stata promossa dalla Commissione degli Affari Esteri del Senato, a seguito dell’audizione della candidata dell’opposizione, María Corina Machado, sul regime di Maduro lo scorso gennaio.

Durante l’audizione, María Corina Machado aveva sottolineato più volte l’importanza di avere il sostegno dell’Unione Europea e in particolare dell’Italia, che conta una numerosa comunità di venezuelani di origine italiana, per consentire al popolo venezuelano di esprimersi liberamente alle urne.

Nell’ottobre 2023, infatti, tutta l’opposizione unita aveva portato oltre due milioni di elettori a partecipare alle primarie, eleggendo María Corina Machado con il 93% delle preferenze. Immediatamente dopo, María Corina Machado è stata dichiarata ineleggibile dal Tribunale Supremo del Venezuela in maniera totalmente strumentale e ingiustificata.

“Sono molto grata al Senato italiano e in particolare alla Presidente Sen. Stefania Craxi, al Sen. Pier Ferdinando Casini e a tutti i membri della Commissione degli Affari Esteri”, ha dichiarato María Corina Machado, “che hanno ascoltato la voce del popolo venezuelano e di molti dei nostri connazionali costretti ad abbandonare il nostro Paese. Il Venezuela è stato per troppo tempo sotto un regime violento e oppressivo che lo sta portando alla rovina. Maduro sta violando sistematicamente i diritti umani e politici più elementari e sta cercando, in tutti i modi, di eliminare qualsiasi candidato credibile dell’opposizione. Si tratta dell’ennesimo oltraggio nei confronti venezuelani e la comunità internazionale. Lo dimostra anche il fatto”, ha aggiunto Machado, “che si ostacolano milioni di venezuelani che vivono all’estero, molti dei quali anche in Italia, a iscriversi nei registri elettorali delle ambasciate per poter votare alle prossime elezioni. Ricordo che oltre un terzo della nostra popolazione ha abbandonato il paese a causa del regime”.

“Sono sicura che il Governo italiano – e in particolare la Premier Giorgia Meloni e il Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, che sono sempre stati vicini al nostro Paese – farà tutto il possibile per intraprendere le iniziative necessarie a livello europeo e internazionale”, ha concluso María Corina Machado.

La risoluzione approvata impegna, tra l’altro, il Governo italiano a:

– intraprendere tutte le iniziative utili a livello diplomatico e nelle sedi internazionali affinché le elezioni presidenziali previste per il 28 luglio 2024 in Venezuela siano libere, giuste, inclusive e credibili, e si svolgano in modo trasparente, consentendo anche ai legittimi rappresentanti dell’opposizione di partecipare come candidati;

– adoperarsi affinché i numerosi cittadini venezuelani residenti in Italia possano esercitare il loro diritto di voto nelle prossime competizioni elettorali.