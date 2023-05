- Advertisement -

AgenPress – “L’Ucraina deve rinunciare all’adesione alla Nato e all’Ue e tornare allo status di Paese neutrale e non allineato: è una delle condizioni per il successo del processo di pace. Devono essere riconosciuti i nuovi assetti territoriali che sono emersi attraverso l’esercizio del diritto dei popoli all’autodeterminazione”.

Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo Mikhail Galuzin in un’intervista alla Tass. L’alto diplomatico ha osservato che l’approccio della Russia alla risoluzione del conflitto in Ucraina rimane lo stesso e prevede “la difesa della popolazione del Donbass, la smilitarizzazione e la denazificazione dell’Ucraina e l’eliminazione delle minacce alla sicurezza della Russia provenienti dal suo territorio”.

“Siamo fiduciosi che l’accordo sia possibile solo con la completa cessazione delle azioni militari delle truppe ucraine e delle forniture di armi occidentali. Per raggiungere una pace completa, equa e stabile, l’Ucraina deve tornare al suo status di Paese neutrale e non allineato, sancito dalla dichiarazione di sovranità dello Stato del 1990, e rifiutare di aderire alla Nato e all’Ue”, ha sottolineato Galuzin. E ha aggiunto che la protezione dei diritti dei russofoni e delle minoranze etniche è un elemento essenziale dell’accordo di pace.

Kiev contribuisce a una spaccatura ancora maggiore nella società ucraina con i suoi passi contro la Chiesa ortodossa ucraina. La situazione con la persecuzione della Chiesa canonica ortodossa ucraina continua a deteriorarsi.

“Al regime [del presidente ucraino Vladimir Zelensky] non potrebbe importare di meno degli interessi di milioni di ucraini, i cui diritti alla libertà di religione continua a violare palesemente. I neonazisti, portati al potere dall’Occidente, contribuiscono a una parità una maggiore divisione nella società ucraina a causa delle loro azioni anti-chiesa”.

“Sfortunatamente, le organizzazioni internazionali competenti, tra cui l’UNESCO e l’OSCE, così come i membri della comunità internazionale non reagiscono in alcun modo a queste orribili violazioni dei diritti umani, o, nella migliore delle ipotesi, si limitano ad aridi appelli formali a ‘tutte le parti”.