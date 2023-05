Lampedusa. Sbarcati quasi mille migranti nelle ultime ore. Hotspot al collasso

- Advertisement -

AgenPress – Nelle ultime ore, due barche partite dalla Libia, una di 12 metri con 119 persone a bordo (compreso un minore) e l’altra con 116 persone (3 delle quali donne), sono state intercettate e portate al porto di Lampedusa dalle motovedetta V1300 della Guardia di finanza e Cp306 della Capitaneria. Un uomo è stato portato al poliambulatorio subito dopo lo sbarco. Entrambe le barche sono salpate da Zuwara e Zawia, in Libia, come la precedente giunta un’ora prima. A bordo c’erano cittadini bengalesi, egiziani, etiopi, siriani, sudanesi e pakistani. I bengalesi hanno detto di aver pagato 500 mila taka, tutti gli altri fino a 4 mila euro.

La prefettura di Agrigento sta provando a svuotare l’hotspot di Lampedusa tornato in affanno dopo gli sbarchi delle ultime 48 ore. In 350 su 1.196 ospiti presenti, hanno lasciato il centro e sono stati accompagnati al porto per essere imbarcati sul traghetto di linea che, all’alba di domani, arriverà a Porto Empedocle.