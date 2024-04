Pietro Ciucci (AD Società Stretto di Messina): “Rilievi MASE non sono pietra tombale sul Ponte, non c’è nessuno stop”

Smentisco Repubblica, telefonata a Salvini mai fatta

AgenPress. “Non c’è nessuna pietra tombale, non c’è nessuno stop, anzi abbiamo fatto due passi avanti, non soltanto uno. Perché noi attualmente stiamo percorrendo due procedure in parallelo: la valutazione di impatto ambientale e la conferenza di servizi. Ieri c’è stato il primo incontro in conferenza di servizi dove sono coinvolti tutti gli enti interessati mentre la valutazione d’impatto ambientale è partita ancora prima, come previsto dalla legge nei termini di 30 giorni dalla presentazione della documentazione in il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha presentato le sue richieste di approfondimenti e di chiarimenti. Sono più di duecento, in valore assoluto numerose, ma a fronte di un progetto che vale 13 miliardi e mezzo che comprende un ponte sospeso più lungo al mondo, che comprende 40 km strade di collegamenti ferroviari e che opera su tredici siti ambientali protetti. Abbiamo presentato oltre 10.000 elaborati a fronte di tutto questo, mi permetterei di dire che duecento osservazioni o chiarimenti sono un numero congruo”.

Risponderemo ai rilievi come previsto in 30 giorni, eventualmente ci sono proroghe

“Abbiamo 30 giorni di tempo, c’è anche la possibilità di chiedere delle brevi proroghe, ma questo è tutto previsto dalla procedura. Ma quale sarebbero stati i commenti di chi è contrario a prescindere, se non ci fosse stata alcuna richiesta, se non ci fosse stato alcun commento su un progetto così articolato e così oggetto di dibattito? Quindi è un passo avanti, è un passo concreto verso l’obiettivo che è quello di avere l’approvazione nella valutazione d’impatto ambientale, l’esito della conferenza dei servizi e l’approvazione del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile)”.

“Io non capisco come mai possano aver virgolettato una cosa del genere. Vedo fare delle cose sorprendenti, la telefonata con il ministro Salvini non c’è mai stata. Io incontro il ministro Salvini spesso, anche ieri, ma non ci siamo sentiti al telefono e non ho detto quella cosa. Anche se in linea generale è un commento che a volte si fa, ma in questo caso è un’osservazione banale e non l’ho fatta al ministro ieri”.

Documenti vecchi? Progetto approvato è del 2011

“Documenti datati? È un’altra osservazione di chi non conosce il progetto riavviato dal Parlamento. Il punto di partenza è il progetto definitivo approvato nel 2011 quindi è chiaro che ci sono elaborati che sono datati 2011. In più c’è una relazione aggiornata fatta dal progettista, approvata dal Consiglio di Amministrazione che aggiorna quel progetto tenendo conto delle variazioni intervenute nelle norme costruttive, nella situazione dell’ambiente. Tutta la ambientale è stata aggiornata ed è gran parte di questa relazione del progettista. Oggi su qualche giornale si ricorda come ci sia una presenza attenta dell’Europa sulla questione ambientale, lo scorso novembre il governo ha preso dei precisi impegni sull’aggiornamento dell’impatto ambientale che viene rifatta oggi interamente, sia la valutazione di impatto ambientale, sia la valutazione di incidenza ambientale che riguarda proprio quei 13 siti protetti di “Natura 2000”. Siamo sul pezzo, conosciamo bene quello che dobbiamo fare, lo stiamo facendo al meglio possibile.

E’ quanto dichiarato da Pietro Ciucci, Amministratore Delegato Società Stretto di Messina, a 24 Mattino su Radio 24.