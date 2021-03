Laboccetta (Polo Sud): De Magistris ha contribuito ad aumentare la povertà a Napoli, ora vorrebbe farlo anche in Calabria?

AgenPress. “L’aspettativa di vita in media di un napoletano rispetto ad un milanese e’ inferiore dai 3 ai 10 anni di vita.

Lo spiega bene un rapporto del CNEL che martedì sara’ illustrato in Parlamento. I motivi sono molteplici ed i numeri sono da brivido per tutto il Sud Italia. La poverta’ negli ultimi 10 anni nella Capitale del Sud e’ paurosamente lievitata. Le colpe sono tante e ben distribuite.

Mi viene pero’ voglia, in mezzo a questo disastro, di rivolgere un pensiero anche a Luigi De Magistris, che mentre per 10 anni spargeva a piene mani istrionismo e demagogia, nulla faceva per migliorare la qualita’ della vita nella nostra splendida Napoli.

Ed adesso costui vorrebbe dedicare analoga terapia alla povera Calabria gia’ di per se’ non messa bene? Ma perfavore, avrebbe detto Toto’, mi faccia il piacere…”

Lo dichiara in una nota l’ex Deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, Presidente di Polo Sud.