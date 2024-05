Parigi. Xi Jinping incontra Macron. Sul tavolo il commercio tra Cina e UE, la guerra della Russia contro l’Ucraina

AgenPress – Il presidente cinese Xi Jinping è a Parigi per la sua prima visita nella regione in cinque anni, con il commercio e la guerra della Russia con l’Ucraina all’ordine del giorno nei colloqui con il francese Emmanuel Macron e il capo della Commissione europea Ursula von der Leyen.

In una dichiarazione rilasciata al suo arrivo, Xi ha elogiato i legami tra le due nazioni, nonostante le tensioni commerciali per un’indagine dell’Unione Europea sulle esportazioni cinesi di veicoli elettrici e l’indagine di Pechino sulle importazioni di brandy, per lo più di produzione francese.

Xi ha affermato che i legami tra Cina e Francia sono “un modello per la comunità internazionale di coesistenza pacifica e di cooperazione vantaggiosa per tutti tra paesi con sistemi sociali diversi”. Lunedì i media statali cinesi hanno cercato di assumere un tono conciliante in vari editoriali. “La cooperazione economica e commerciale tra Cina e UE è enorme, e gli ostacoli sono inevitabili”, ha scritto il Quotidiano del Popolo, il giornale di punta del Partito Comunista. “La Cina è disposta a rafforzare la comunicazione e il coordinamento con l’UE, a promuovere la cooperazione e a risolvere le differenze attraverso il dialogo.”

“Una cosa che ha reso possibile lo sviluppo della Cina è il nostro fermo impegno verso l’apertura. Diamo il benvenuto nel mercato cinese a più prodotti agricoli e cosmetici francesi di qualità per soddisfare le crescenti esigenze del popolo cinese per una vita migliore. Accogliamo con favore gli investimenti di aziende francesi e di altri paesi in Cina. A tal fine, abbiamo completamente aperto il settore manifatturiero cinese e ci muoveremo più rapidamente per espandere l’accesso al mercato delle telecomunicazioni, dei servizi medici e di altro tipo. Disponiamo inoltre di una politica di esenzione dal visto di 15 giorni per i visitatori provenienti da molti paesi, tra cui la Francia, e abbiamo adottato ulteriori misure per facilitare i viaggi e i pagamenti da parte degli stranieri in Cina. Oltre ad aprirsi, la Cina incoraggia anche le aziende cinesi a diventare globali. La Francia sta portando avanti la reindustrializzazione basata sull’innovazione verde, mentre la Cina sta accelerando lo sviluppo di nuove forze produttive di qualità. I nostri due paesi possono approfondire la cooperazione sull’innovazione e promuovere congiuntamente lo sviluppo verde. Alcune aziende cinesi hanno creato stabilimenti di batterie in Francia. Il governo cinese sostiene più aziende cinesi che investono in Francia. E speriamo che la Francia garantisca che operino in un ambiente imprenditoriale giusto ed equo.”

Il Global Times ha scritto che “il desiderio della Cina di espandere la cooperazione con l’Europa e sostenere l’autonomia strategica dell’Europa rimane incrollabile”.

I 27 membri dell’UE – in particolare Francia e Germania – non sono unificati nel loro atteggiamento nei confronti della Cina. Mentre Parigi sostiene una linea più dura sull’indagine sui veicoli elettrici, Berlino vuole procedere con maggiore cautela, dicono le fonti. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz non si unirà a Macron e Xi a Parigi a causa di impegni precedenti.

“In Europa non siamo unanimi sull’argomento perché alcuni attori vedono ancora la Cina essenzialmente come un mercato di opportunità”, ha detto Macron in un’intervista al quotidiano francese La Tribune prima della visita di due giorni di Xi. La Francia spera di spingere la Cina a fare pressione su Mosca affinché interrompa le operazioni in Ucraina, con pochi progressi a parte la decisione di Xi di chiamare il presidente Volodymyr Zelensky per la prima volta poco dopo la visita di Macron a Pechino l’anno scorso.