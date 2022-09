La Commissione Europea propone di stabilire un limite di prezzo per tutto il gas russo

AgenPress – La Commissione europea propone che i paesi dell’UE adottino misure coordinate per ridurre il consumo di energia e fissare un tetto massimo di prezzo per l’acquisto completo del gas russo, sia per i gasdotti che per il gas naturale liquefatto (GNL).

Lo ha affermato il commissario europeo per l’Energia, Kadri Simson, a Bruxelles prima dell’inizio del Consiglio straordinario dei ministri dell’Ue sull’Energia, la seconda riunione straordinaria di questo mese.

“Oggi faremo un altro passo necessario per rispondere a questa crisi energetica… Allo stesso tempo, non possiamo avere lo stesso approccio nei confronti della Russia (in quanto fornitore inaffidabile) e degli altri nostri partner fidati. Quindi dobbiamo rimuovere gli incentivi che consentono alla Russia di manipolare i volumi di gas. La risposta è ovvia: dobbiamo fissare un limite di prezzo per tutto il gas russo, non solo gas di gasdotto, ma anche gas liquefatto (GNL). Per i nostri partner, con i quali possiamo negoziare, dobbiamo concordare dei corridoi di prezzo”, ha affermato il commissario europeo, spiegando che la Commissione europea è pronta a proporre un tetto per il prezzo del gas naturale a livello paneuropeo.

Allo stesso tempo, vale la pena considerare che tali restrizioni sui prezzi non dovrebbero comportare un aumento della domanda di gas, poiché l’Europa deve ancora affrontare problemi nella sicurezza dell’approvvigionamento di gas.

“La Commissione europea ha proposto misure per ridurre il consumo di energia, nonché per generare profitti in eccesso, che possono essere utilizzati per sostenere la popolazione e le imprese in questa crisi. Sono fiducioso che i ministri accetteranno queste misure, che ci aiuteranno a calmare le pressioni sui prezzi ea portare sollievo ai nostri consumatori. Spero che oggi avremo un accordo politico, dopo il quale saremo in grado di attuare rapidamente queste misure”, ha affermato Simson.

Alcuni dei paesi membri hanno presentato le proprie idee e proposte per risolvere il problema dei prezzi elevati dell’energia, e anche queste proposte saranno prese in considerazione oggi. Allo stesso tempo, la Commissione europea è alla ricerca di soluzioni che siano accettabili per tutti i paesi al fine di evitare contraddizioni.

“Accumuliamo entrate aggiuntive che i governi possono utilizzare per il sostegno diretto e per pagare i consumatori”.