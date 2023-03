Israele. Netanyahu licenzia il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant. Proteste a Tel Aviv

- Advertisement -

AgenPress – Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant è stato licenziato dopo aver chiesto una pausa nella spinta del governo a rivedere il sistema giudiziario del paese in un discorso di sabato sera.

Gallant è un membro del partito Likud del primo ministro Benjamin Netanyahu.

Il suo discorso lo ha reso il primo ministro del governo a prendere posizione pubblica a favore di un rinvio delle riforme.

Per la sicurezza di Israele, per il bene dei nostri figli e delle nostre figlie: dobbiamo fermare il processo legislativo in questo momento”, ha detto Gallant in una dichiarazione video.

Dobbiamo fermare le manifestazioni e le proteste e cercare il dialogo. Qualsiasi manifestazione di rifiuto che eroda la forza dell’IDF e danneggi il sistema di sicurezza dovrebbe essere immediatamente fermata”, ha detto Gallant, riferendosi al rifiuto di alcuni riservisti delle forze di difesa israeliane di addestrarsi per protestare contro i piani del governo.

Gallant ha chiesto una pausa “per consentire al popolo di Israele di celebrare insieme la Pasqua ebraica e il Giorno dell’Indipendenza e di piangere insieme il Giorno della Memoria e il Giorno della Memoria dell’Olocausto. Questi sono giorni santi per noi”.

Gli israeliani sono scesi in piazza dopo l’annuncio del licenziamento. I manifestanti hanno acceso diversi fuochi sull’autostrada principale di Tel Aviv, il loro fumo acre e nero si è alzato nel cielo, oscurando in parte alcuni degli iconici grattacieli della città. Anche i manifestanti si sono radunati accanto all’autostrada, bruciando rottami metallici e legno senza quasi nessuna polizia in giro.