Indonesia. Strage allo stadio dopo la partita di calcio. 174 morti, decine di feriti

Il presidente dell’Indonesia Joko Widodo ha espresso le sue profonde condoglianze per i morti in un commento televisivo domenica.

“Sono profondamente dispiaciuto per questa tragedia e spero che questa sia l’ultima tragedia calcistica in questo paese, non lasciare che un’altra tragedia umana come questa accada in futuro”, ha detto Widodo. “Dobbiamo continuare a mantenere la sportività, l’umanità e il senso di fratellanza della nazione indonesiana”.

Ha ordinato al ministro della Gioventù e dello Sport, al capo della polizia nazionale e al presidente del PSSI di condurre una valutazione approfondita della partita di calcio del Paese e della sua procedura di sicurezza.