Il presidente Zelensky a Parigi per discutere del sostegno militare ed umanitario all’Ucraina

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato alla base aerea di Villacoublay, a sud-ovest di Parigi, per una visita non annunciata e una cena di lavoro con Emmanuel Macron. Accolto dal primo ministro Elisabeth Borne e dal capo della diplomazia Catherine Colonna, il presidente ucraino si recherà poi al palazzo presidenziale dove i due capi di Stato discuteranno del “sostegno” della Francia “in risposta alle urgenti necessità militari e umanitarie dell’Ucraina”, come riporta l’Eliseo.

Al suo arrivo in Francia Zelensky ha twittato che intende discutere “punti importanti delle relazioni bilaterali”.

“Ad ogni visita, le capacità difensive e offensive dell’Ucraina aumentano. Il legame con l’Europa si rafforza e la pressione sulla Russia aumenta. Incontrerò il mio amico Emmanuel. Discutiamo i punti più importanti delle relazioni bilaterali”.