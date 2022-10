Governo. Biden si congratula con Meloni che ricambia: “battendoci insieme per la libertà e la sicurezza internazionale”

AgenPress – “Mi congratulo con Giorgia Meloni per il fatto di essere diventata primo ministro dell’Italia. L’Italia è un vitale alleato Nato e un partner stretto mentre le nostre nazioni affrontano insieme le sfide comuni globali”.

Così Joe Biden in una nota diffusa dalla Casa Bianca. Il presidente del Consiglio ha risposto ringraziando “presidente degli Stati Uniti Joe Biden per le sue congratulazioni. Stati Uniti e Italia sono uniti da una profonda amicizia e dalla partnership transatlantica, fondata su valori comuni. Non vedo l’ora di rafforzarli ulteriormente, battendoci insieme per la libertà e la sicurezza internazionale”.