Giulia Tramontano, Avv. Verni: “Verso l’ergastolo per Impagnatiello a prescindere dalla premeditazione”

AgenPress. Prosegue ogni giovedì su Cusano Italia Tv, dalle ore 20 alle ore 21, l’appuntamento con Andrea Mollas e Cinzia Santangeli alla guida di “Prisma”, salotto televisivo con interviste senza filtri incentrate sul mondo della cronaca.

Protagonista della puntata andata in onda questo giovedì è stato l’avvocato Marco Valerio Verni, legale della famiglia Mastropietro per l’omicidio di Pamela. L’ospite, incalzato dai due conduttori televisivi circa la questione della morte di Giulia Tramontano e la relativa premeditazione di Alessandro Impagnatiello, ha dichiarato: “Come giurista devo specificare che siamo in fase d’indagine, che questa persona è presuntivamente il colpevole e tale rimarrà fino a sentenza passata in giudicato. In termini di pena quella ipoteticamente attuabile potrebbe comunque essere quella dell’ergastolo perché è contestata – e questo è oggettivo – che i due fossero legati da una relazione sentimentale, e in base al Codice Rosso ove dovesse sussistere questa situazione la pena non potrebbe che essere quella dell’ergastolo.

Per questo tipo di reati la competenza è quella della Corte d’Assise ed è stata esclusa l’applicabilità di premiali, tra cui l’abbreviato, proprio perché è stato riconosciuto un reato particolarmente odioso. La pena astrattamente configurabile potrebbe essere quella dell’ergastolo a prescindere dalla premeditazione o della crudeltà”