Giorgia Meloni è stata ricevuta questa mattina dal Papa

AgenPress. Con una mano sulla spalla della figlia Ginevra, la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni è arrivata questa mattina alle 9.58 nel Palazzo Apostolico vaticano per essere ricevuta da Papa Francesco per la prima volta dalla sua elezione. Ad accogliere la premier, prima donna in tale carica in Italia, c’erano le Guardie svizzere schierate nel picchetto d’onore.

Dalle 10 alle 10.35 è durato il colloquio privato nella Sala della Biblioteca con il Papa che ha illustrato brevemente le bellezze artistiche custodite nel Palazzo Apostolico, raccontate in un volume sull’Appartamento Pontificio delle Udienze, a cura della Prefettura della Casa Pontificia, che il Pontefice ha poi regalato.

“Qui infatti c’è una infinità da raccontare”, ha detto Giorgia Meloni. Francesco ha poi salutato il seguito, tra cui erano presenti, tra gli altri, oltre al compagno Andrea Giambruno, anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, Carlo Deodato, segretario generale di Palazzo Chigi, il capo di gabinetto, Gaetano Caputi, il consigliere diplomatico Francesco Talò e il consigliere militare Franco Federici.

A ognuno il Pontefice ha regalato un Rosario, mentre alla figlia della premier alcuni libri per bambini, tra cui uno sulla nascita di Gesù.