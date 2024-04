Milano, Sardone (Lega), omicidio per strada punta iceberg delinquenza

AgenPress. “Mentre Sala pensa a vietare il gelato, a Milano si spara e si muore per strada. L’omicidio di questa notte di un 18enne che dormiva in un furgone in via Varsavia, dove è presente da tempo una carovana di nomadi, è la punta dell’iceberg della delinquenza rom in città.

Proprio a due passi dal campo di via Bonfadini, centrale dell’illegalità fin troppo tollerata dal Comune, ecco un gravissimo episodio di sangue. La sinistra ha taciuto per anni e anni sulle vergognose condizioni del quartiere, pensando piuttosto a rimpinzare i rom di fondi pubblici per fallimentari progetti di integrazione. Ecco i risultati.

Tra l’altro ancora notizie sull’esito delle indagini relative ai furti e alla distruzione delle decine di autovetture a margine del campo rom. Il Comune conosce i responsabili? Come intende agire? Ora Palazzo Marino faccia piazza pulita e si affidi alle forze dell’ordine anziché ai servizi sociali”.

Così Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega e Davide Ferrari Bardile, consigliere Lega del municipio 4.