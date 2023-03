- Advertisement -

AgenPress. Gaspare Spatuzza ha ottenuto la libertà condizionale, dopo aver scontato 26 anni di carcere. Dal 2014 era agli arresti domiciliari.

Spatuzza fu condannato all’ergastolo per le stragi di Capaci e via d’Amelio. Dopo 11 anni di carcere decise di pentirsi e collaborò con i magistrati. Un anno fa chiese la libertà, ma gli fu negata. Dopo essere ricorso in Cassazione, il Tribunale di Sorveglianza l’ha concessa anche sulla base del parere favorevole delle Procure Antimafia interpellate.