Gas, Codacons: bene calo, con nuove tariffe risparmio da 656 euro a famiglia sul 2022

AgenPress. Come previsto nei giorni scorsi dal Codacons, le bollette del gas registrano un sensibile calo a febbraio, con le tariffe che scendono del 13% rispetto a gennaio. Lo afferma l’associazione, commentando l’aggiornamento tariffario disposto da Arera.

Con le nuove tariffe la bolletta media del gas sul mercato tutelato si attesterà sui 1.210 euro annui, con un risparmio di circa 181 euro a famiglia rispetto alle tariffe in vigore a gennaio – calcola il Codacons – Se si guarda al 2022, quando la bolletta media è stata pari a 1.866 euro a nucleo, la minore spesa per il gas sarà di circa 656 euro a famiglia.

“Anche le tariffe dell’energia elettrica per il secondo trimestre del 2023 registreranno una diminuzione in virtù della discesa dei prezzi sui mercati internazionali, ma sulle bollette di luce e gas degli italiani incombe l’incognita degli oneri di sistema – avverte il presidente Carlo Rienzi – Il prossimo 31 marzo infatti scadrà l’azzeramento degli oneri deciso dal Governo, una misura che se non sarà prorogata farà salire già da aprire le bollette degli italiani, vanificando i tagli delle tariffe dell’ultimo periodo”.