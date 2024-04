Antitrust: avvio istruttoria su Enel Energia. Unione Nazionale Consumatori: ottima notizia, rialzi vergognosi!

AgenPress. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato nel Bollettino l’avvio di un procedimento istruttorio nei confronti di Enel Energia.

Ottima notizia! I rialzi erano vergognosi e spropositati. Stavamo già raccogliendo casi in modo da ottenere un ricalcolo delle bollette. Ora, però, si apre, in caso di condanna, una nuova via per ottenere lo storno di quanto pagato per le bollette fin qui: sul nostro sito si può aderire ad una campagna dedicata” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Abbiamo già chiesto nei mesi scorsi ad Arera di modificare le regole sulla comunicazione delle variazione contrattuali. Sono migliaia i consumatori che trovandosi i rincari in bolletta cascano letteralmente dalle nuvole” conclude Dona.