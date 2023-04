Francia. Pil in moderata crescita nel 1° trim. 2023. In Germania è fermo nello stesso periodo

- Advertisement -

AgenPress – Oltre a quello italiano, a crescere (più delle attese) è anche il Pil francese. Il prodotto interno lordo della Francia è aumentato dello 0,2% sempre nel primo trimestre dell’anno. I dati della rilevazione sono stati diffusi dall’Istituto nazionale di statistica del Paese (Insee) che inizialmente prevedevano una crescita dello stesso allo 0,1%. Secondo le stime ad incidere la produzione industriale e l’export.

Le spese per consumi delle famiglie hanno segnato una variazione negativa dell’1,3% dopo il -0,8% del trimestre precedente e rispetto alle attese per +0,3%.

La domanda interna ha dato un contributo negativo al PIL segnando un decremento dello 0,1% dal -0,4% precedente, mentre il commercio estero ha fornito un contributo positivo pari a -+0,6% da +0,2%.

A restare invariato è invece il Pil della Germania nei primi tre mesi dell’anno rispetto al quarto trimestre del 2022 quando il Pil era sceso dello 0,5% sul trimestre precedente, rivedendo al ribasso il precedente dato di -0,4%. Lo comunica l’ufficio di Statistica tedesco che sottolinea come il Pil della Germania relativo al primo trimestre del 2023 risulta in calo dello 0,1%, questa volta in relazione ai primi tre mesi del 2022, dopo gli aggiustamenti per prezzo e calendario. Il dato tedesco è inferiore alle previsioni degli economisti, che si aspettavano una crescita del prodotto interno lordo dello 0,2% sul quarto trimestre del 2022. “La spesa per consumi finali sia di famiglie che del governo è diminuita all’inizio del 2023” mentre “contributi positivi sono arrivati dalla formazione di capitale e dalle esportazioni”, afferma l’ufficio di statistica federale (Destatis).