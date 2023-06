Francia. L’attentatore di Annecy aveva ottenuto asilo in Italia e Svizzera. Gravi i 4 bambini feriti

- Advertisement -

AgenPress – Abdalmasih Hanoun, il siriano che questa mattina ha accoltellato 6 persone, fra cui 4 bambini, in un parco giochi di Annecy. “aveva ottenuto l’asilo anche in Italia e in Svizzera”, mentre la Francia aveva respinto il 4 giugno scorso la richiesta di asilo politico.

Tutti e 4 i bambini feriti nell’attacco di oggi ad Annecy sono in condizioni “molto gravi”, secondo quanto riferito in conferenza stampa nella città dell’Alta Savoia francese dalla procuratrice, Line Bonet-Mathis. Uno di loro è stato trasferito a Ginevra, un altro a Grenoble. Per due dei bambini la prognosi è riservata. Secondo quanto detto dalla Bonet-Mathis, si tratta di un fratello e una sorella di 2 e 3 anni, di un bambino olandese di 22 mesi e di una bambina inglese di 3 anni, che si trovavano ad Annecy per motivi turistici.

Secondo testimoni l’attentatore avrebbe gridato – scagliandosi contro i bambini – “in nome di Gesù”. Al tempo stesso, l’accoltellatore avrebbe mostrato una medaglia che aveva appesa al collo, forse il crocifisso, che gli è stato poi trovato al momento dell’arresto.