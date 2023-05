Emilia Romagna. Lutto nazionale, bandiere a mezz’asta. Bonaccini, commissario deve conoscere il territorio

- Advertisement -

AgenPress – Bandiere a mezz’asta a Palazzo Chigi, alla Camera e al Senato. È giornata di lutto nazionale per l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna provocando 15 vittime, di cui l’ultima trovata ieri.

Adesso c’è da pensare alla ricostruzione, e la scelta di un commissario, che a parere del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, “deve conoscere bene il territorio”.

“Noi stiamo patendo non solo gli effetti del climate change, ma anche del global warming. Noi abbiamo bisogno di progettare, mentre ricostruiamo, qualcosa che abbia a che fare con quello che ha detto il ministro alla Protezione civile, Nello Musumeci, che venendo qui pochi giorni fa ha detto che il problema è che dobbiamo prendere atto che, di fronte agli sconvolgimenti del pianeta, in Italia è domandarsi non se riaccadrà, ma quando riaccadrà”. Bonaccini ha anche ricordato la legge regionale “che tenderà al consumo a saldo zero di suolo” e che sono stati “tagliati progetti che prevedevano il consumo di 11mila ettari di suolo e ne taglieremo altri”.