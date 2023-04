Elezioni FVG, Massimiliano Fedriga è stato rieletto presidente con il 64,24% delle preferenze

AgenPress. Massimiliano Fedriga è stato rieletto nelle elezioni regionali del 2-3 aprile ’23 con il 64,24% delle preferenze pari a 314.825 voti (nel 2018 ottenne il 57,09% con 307.123 preferenze.

Verrà eletto di diritto in Consiglio regionale il primo candidato sconfitto, Massimo Moretuzzo, per il centrosinistra a guida Pd con M5s, che ha totalizzato 28,37% e 139.018 voti. Seguono la candidata di Insieme liberi (area no-vax) Giulia Tripoli con il 4,66% e 22.840 voti e ultimo Alessandro Maran del Terzo polo, con 2,73% e 13.374 preferenze.

Primo partito è la Lega con il 19,02% e 75.117 voti, seguono Fratelli d’Italia con il 18,1% e 71.503 voti e Lista Fedriga presidente con il 17,77% e 70,192 voti, secondo e terza lista più votata in assoluto.

“Qui c’è solo una Regione che è stata ben governata. Sono contento per questo risultato che, per le sue dimensioni, mi carica di ancora maggiori responsabilità. Avevo percepito il clima positivo, ma non pensavo di andare oltre il 56-57%”, dichiara il presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

Secondo Fedriga, “è stato riconosciuto l’impegno di 5 anni di lavoro. Probabilmente, la serietà di governo. Lo stile di chi bada alla sostanza dei problemi, che non fa dichiarazioni roboanti. La proposta di governo dei territori, come si è visto anche in Lombardia e Lazio, è stata apprezzata dagli elettori. E poi l’apporto di Salvini come ministro delle Infrastrutture è stato premiante”

“Abbiamo centrato l’obiettivo – aggiunge Fedriga – di conquistare quegli elettori che apprezzano il nostro lavoro ma non si riconoscono nei partiti. In questo modo siamo riusciti ad allargare la base del nostro consenso, peraltro senza penalizzare nessuno dei nostri partner”.

In questa nuova legislatura Fedriga vuole portare a “termine alcuni progetti iniziati negli anni scorsi. Penso al Porto Vecchio di Trieste, ma anche alla riforma sanitaria che abbiamo pensato nel 2019 e che si è fermata per l’emergenza Covid”.