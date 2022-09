Elezioni. Berlusconi: “Mamme e nonne minimo 1000 euro di pensione”

AgenPress. Esiste una categoria di persone che hanno lavorato tanto per tutta la vita, ma che non hanno mai preso uno stipendio o avuto un contratto di lavoro.

Sono le nostre mamme e le nostre nonne, che hanno sempre fatto sacrifici per tenere in ordine la casa, hanno passato notti insonni per crescere figli e nipoti.

Anche loro hanno diritto ad una vecchiaia dignitosa e serena. Con meno di 1000 euro al mese questo oggi non è assolutamente possibile, soprattutto nelle grandi Città, dove il costo della vita è molto più alto.

E’ quanto dichiara, in una nota, Silvio Berlusconi.