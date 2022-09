Di Maio. Conte strizzava l’occhio a Putin. Le tante ambiguità hanno messo in discussione sicurezza italiani

AgenPress – “Sono veramente deluso da Conte, il grande flirt con Putin è stato un problema per il paese e le tante ambiguità hanno messo in discussione la sicurezza degli italiani. Conte da premier è stato filo atlantista per poi diventare uno che faceva l’occhiolino a Putin. Ha detto che non voleva mandare le armi a Kiev e poi ha detto che ne era orgoglioso, ha detto che dovevamo continuare ad essere nell’alleanza atlantica e nell’Ue ed ora sta dicendo tutt’altro.

Lo afferma Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico ribadendo la necessità di avviare nella prossima legislatura una commissione parlamentare di inchiesta. “Se qualcuno ha tradito gli italiani io lo voglio sapere, dobbiamo accertarlo. Conte ha provato a fare degli atti politici, delle risoluzioni, che ci allontanavano dall’Europa e dagli altri alleati atlantici che sono quelli che ci proteggono. E’ un tema di sicurezza degli italiani”, aggiunge evidenziando come “Putin sia quello che aumenta le bollette a tutti”.

“Ho ascoltato Meloni e tutta la destra dire che vogliono abolire il reddito di cittadinanza, che è un errore clamoroso. Con questo costo della vita dobbiamo salvare il Reddito ma se si vota Conte si aiuta la Meloni e quindi l’abolizione del Reddito di cittadinanza. Se si vota Impegno civico, che è all’interno della coalizione progressista, si salva il reddito di cittadinanza”.

“Vorrei esserne certo, ma devo dire che non abbiamo un panorama politico chiaro a partire da personalità come Conte e Salvini che sono stati chiari su questi argomenti. Io vedo persone che non hanno coerenza sulla politica estera. Conte sarebbe in grado di mettere in discussione il reddito di cittadinanza seconda della trasmissione dove va e a seconda se gli conviene per i sondaggi. Io spero che il nuovo Parlamento almeno abbia il coraggio rispetto a crisi importantissime come quella in Ucraina di non guardare ai sondaggi ma a preservare la sicurezza degli italiani schierandosi dalla parte delle democrazie, dell’Ue e dell’alleanza atlantica”.