Con adesione Finlandia raddoppia il confine della Nato con la Russia. Blinken, grazie Putin

AgenPress – L’adesione della Finlandia è una battuta d’arresto per il russo Vladimir Putin, che si è ripetutamente lamentato dell’espansione della NATO prima della sua invasione su vasta scala dell’Ucraina.

La lunghezza del confine della Russia con gli Stati membri della NATO è ora raddoppiata. La Finlandia condivide una frontiera orientale di 1.340 km (832 miglia) con la Russia e ha chiesto formalmente di aderire alla Nato con la Svezia lo scorso maggio a causa della guerra della Russia.

In precedenza entrambi avevano adottato una politica di non allineamento. Ma dopo l’invasione dell’Ucraina, hanno scelto la protezione dell’Articolo Cinque della Nato, che dice che un attacco a un membro è un attacco a tutti.

In effetti, significa che se la Finlandia fosse invasa o attaccata, tutti i membri della Nato – inclusi gli Stati Uniti – verrebbero in suo aiuto.

E’ “un momento davvero storico per la nostra alleanza, per la comunità transatlantica e per la comunità globale che si batte per i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite e che si batte per la pace, la stabilità e la sicurezza. E’ un giorno storico perché a breve, come ha detto il segretario generale, accoglieremo la Finlandia nell’alleanza. Siamo entusiasti di avere la Finlandia come 31esimo membro di questa alleanza”, ha detto segretario di Stato Usa Antony Blinken a margine della riunione ministeriale esteri della Nato a Bruxelles.

“Sono tentato di dire che probabilmente questa è una cosa di cui possiamo ringraziare Putin perché ancora una volta ha fatto precipitare qualcosa che sostiene di voler prevenire con l’aggressione da parte della Russia che ha portato molti Paesi a credere di dover fare di più per la propria difesa e per assicurarsi di poter una scoraggiare possibili aggressione della Russia in futuro”.