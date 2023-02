Capone (Leader UGL): “Necessaria una riforma del fisco per favorire investimenti e nuove assunzioni”

- Advertisement -

AgenPress. “Lavoratori e imprese oramai non riescono più a sostenere il peso del fisco. In tal senso, la riforma attesa sul tavolo del Consiglio dei ministri per marzo va nella direzione giusta. È indispensabile immettere liquidità nell’economia reale per rilanciare l’intero sistema Paese.

Molti imprenditori, infatti, si sono allontanati dall’Italia proprio perché il carico fiscale è diventato troppo elevato senza avere, peraltro, nessuna certezza del diritto. È prioritario semplificare l’approccio con il fisco sia per le aziende straniere, sia per le imprese nazionali con una tassazione inferiore che possa spingere gli investitori verso l’Italia.

Ribadiamo l’importanza fondamentale di misure come il taglio del cuneo fiscale, per rafforzare il potere d’acquisto delle retribuzioni e incentivare le aziende a potenziare gli investimenti e favorire le assunzioni. Come UGL, pertanto, auspichiamo l’apertura di un tavolo di confronto con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per discutere delle proposte volte a alleggerire la pressione fiscale.”

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito alla riforma del fisco.