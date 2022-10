Berlino. Lindner, il piano di 200 mld di aiuti “è proporzionato” alle dimensioni dell’economia tedesca

AgenPress – Il piano da 200 miliardi di aiuti varato dalla Germania “è proporzionato” alle dimensioni dell’economia tedesca. Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, al suo arrivo all’Eurogruppo, sottolineando che “lo scudo protettivo” vale “un massimo di 200 miliardi di euro per due anni, non solo per il 2023 ma anche per il 2024”. “Non è nostra intenzione rafforzare la domanda o togliere completamente il peso sulle famiglie”, si tratta di una misura per “proteggere la struttura della nostra economia”.

Il ministro tedesco ha evidenziato che “lo scudo di difesa economica” è stato messo a punto “per scongiurare danni all’economia tedesca, in particolare alle sue fasce più vulnerabili”, ma non punta a “stimolare la domanda” o al “rafforzamento della crescita economica attraverso programmi di sussidi statali”. La misura, ha aggiunto, “è esclusivamente legata” alle conseguenze provocate dalla guerra in Ucraina innescata da Vladimir Putin.