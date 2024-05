AgenPress. “Un’ennesima tragedia sul lavoro a Palermo. 5 operai morti e un sesto in fin di vita. Una strage continua alla quale bisogna mettere fine. Domani presenteremo il nostro emendamento in Senato per istituire il reato di omicidio sul lavoro. Non c’è più tempo da perdere”.

Lo scrive la Vice Presidente del Senato su X.