Gaza. Finiti i colloqui sulla tregua, Hamas lascia Il Cairo. Discussioni serie. Consegnata la risposta ai mediatori in Egitto e Qatar

AgenPress – Sono terminati i colloqui sulla tregua al Cairo: la delegazione di Hamas ha annunciato che sta lasciando la capitale egiziana diretta a Doha.

La delegazione dei negoziatori di Hamas si prepara a partire per Doha poiché l’incontro con i mediatori egiziani al Cairo sulla tregua è “terminato”, ha detto un esponente del movimento islamico palestinese. “L’incontro con il ministro egiziano dell’Intelligence è terminato, la delegazione di Hamas partirà per Doha per proseguire le consultazioni” con i leader del movimento, ha dichiarato l’esponente che ha chiesto l’anonimato. Le speranze di una tregua imminente tra Israele e Hamas si sono affievolite negli ultimi giorni, con le due parti che hanno mostrato posizioni inconciliabili, in particolare riguardo ad un cessate il fuoco permanente nella Striscia di Gaza.

“La delegazione del movimento ha consegnato la risposta ai mediatori in Egitto e Qatar, dove si sono tenute discussioni serie e approfondite”, ha fatto sapere Hamas su Telegram, confermando che “l’attuale ciclo di negoziati al Cairo si è concluso poco fa” e che la delegazione lascerà il Cairo stasera “per consultarsi con la leadership del movimento”. Hamas ha quindi ribadito “il suo approccio positivo e responsabile” per un accordo che “soddisfi le richieste” e preveda “la fine dell’aggressione, il ritiro da Gaza dell’esercito e lo scambio di prigionieri”.

Una delegazione di Hamas tornerà martedì in Egitto per riprendere i negoziati sulla tregua a Gaza.

Il primo ministro ha detto che Israele è disposto a sospendere i combattimenti a Gaza per garantire il rilascio degli ostaggi ancora detenuti da Hamas, che si ritiene siano più di 130.

“Ma mentre Israele ha mostrato disponibilità, Hamas rimane radicato nelle sue posizioni estreme, prima fra tutte la richiesta di rimuovere tutte le nostre forze dalla Striscia di Gaza, porre fine alla guerra e lasciare Hamas al potere”, ha detto Netanyahu. “Israele non può accettarlo.”

In una dichiarazione rilasciata poco dopo quella di Netanyahu, il capo di Hamas Ismail Haniyeh ha affermato che il gruppo è ancora desideroso di raggiungere un cessate il fuoco globale che ponga fine all'”aggressione” israeliana, garantisca il ritiro di Israele da Gaza e raggiunga un accordo “serio” per liberare gli israeliani tenuti in ostaggio. in cambio del rilascio dei prigionieri palestinesi.

Haniyeh ha accusato Netanyahu “della continuazione dell’aggressione e dell’espansione del cerchio del conflitto, nonché del sabotaggio degli sforzi compiuti attraverso i mediatori e le varie parti”.