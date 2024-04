Ucraina. Syrskyi: “la situazione al fronte è peggiorata. Le truppe si sono ritirate in nuove posizioni a ovest di tre villaggi”

AgenPress – Il comandante in capo dell’Ucraina ha detto domenica che le truppe di Kiev, in inferiorità numerica, si sono ritirate in nuove posizioni a ovest di tre villaggi sul fronte orientale dove la Russia ha concentrato forze significative in diverse località.

La dichiarazione del colonnello generale Oleksandr Syrskyi riflette il deterioramento della posizione dell’Ucraina nell’est che Kiev spera possa stabilizzarsi una volta che riceverà le armi statunitensi nell’ambito di un pacchetto di aiuti da 61 miliardi di dollari approvato questa settimana.

“La situazione al fronte è peggiorata”, ha scritto sull’app Telegram, descrivendo le zone “più difficili” a ovest della Maryinka occupata e a nord-ovest di Avdiivka, la città catturata dalle forze russe a febbraio. Le truppe ucraine si sono ritirate a ovest dai villaggi di Berdychi, Semenivka e Novomykhailivka nell’oblast di Donetsk, ha detto il 28 aprile il comandante in capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrskyi. I villaggi di Berdychi, Semenivka e Novomykhailivka si trovano nel distretto di Pokrovsk, nella parte occidentale dell’oblast di Donetsk in Ucraina , che rimane uno dei settori più caldi della linea del fronte mentre la Russia continua la sua offensiva. Il 27 aprile il gruppo Khortytsia delle forze di terra ucraine ha riferito che le forze russe sono riuscite a irrompere e prendere piede in una parte di Ocheretyne , un villaggio di prima linea a quasi 10 chilometri da Berdychi e Semenivka. Syrskyi ha descritto la situazione nei settori di Pokrovsk e Kurakhove come “la più difficile” al momento. Secondo il comandante in capo, la Russia coinvolge fino a quattro brigate (da 8.000 a 32.000 persone) per condurre operazioni d’assalto in direzione delle città di Pokrovsk e Kurakhove a ovest di Avdiivka, catturata a febbraio . Le truppe di Kiev, ha detto, hanno preso nuove posizioni a ovest dei villaggi di Berdychi e Semenivka, entrambi a nord di Avdiivka, e Novomykhailivka, più a sud vicino alla città di Maryinka. “In generale, il nemico ha ottenuto alcuni successi tattici in queste aree, ma non è riuscito a ottenere vantaggi operativi”, ha detto Syrskyi, aggiungendo che la Russia ha impegnato quattro brigate nell’assalto.