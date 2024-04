Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Attenzione ai flussi migratori possono riapparire malattie scomparse”

AgenPress. Recentemente secondo la rivista Scienze Today in Italia non diamo molta importanza a malattie che reputiamo scomparse ma che in realtà anche per via dei flussi migratori possono riapparire e in particolare tubercolosi, colera e malaria.

Anche i collegamenti aerei sono potenziale vettore di malattie e pensiamo al dengue. Per questo non va abbassata la guardia rafforzando i reparti di malattie infettive negli ospedali pubblici“.

Lo dice in una nota il presidente di Unione Cristiana e responsabile Nazionale Dipartimento Sanità della Democrazia Cristiana Dott. Domenico Scilipoti Isgrò.