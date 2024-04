Usa. La Corte Suprema scettica per l’immunità assoluta a Donald Trump

AgenPress – L’ex presidente Donald Trump ha a lungo sostenuto l’immunità assoluta nel suo caso di interferenza elettorale federale, ma giovedì il suo avvocato ha espresso un tono diverso durante le discussioni alla Corte Suprema .

Poiché i giudici sono apparsi ampiamente scettici riguardo alla tesi secondo cui l’intera accusa contro Trump dovrebbe essere respinta, l’avvocato D. John Sauer ha fatto alcune concessioni.

Sauer sembra essere d’accordo con il procuratore speciale Jack Smith, che guida l’accusa, sul fatto che nell’accusa ci sono alcune accuse che non coinvolgono “atti ufficiali” del presidente.

L’argomento principale di Sauer era che l’intera accusa si basa su atti ufficiali, che dovrebbero essere protetti dall’immunità, in parte per garantire che i presidenti non siano legati per paura di essere perseguiti dopo aver lasciato l’incarico.

Sauer ha accettato che Trump possa essere perseguito per atti privati ​​non legati ai suoi doveri ufficiali di presidente.

Il presidente della Corte Suprema John Roberts era uno degli almeno cinque membri della corte che giovedì sembravano intenzionati a respingere la richiesta di immunità assoluta che avrebbe fermato il procedimento giudiziario del consigliere speciale Jack Smith contro Trump con l’accusa di aver cospirato per ribaltare la sua sconfitta elettorale del 2020 contro il democratico Joe Biden.

Le discussioni erano alla seconda ora nella tarda mattinata. La tempistica della decisione della Corte Suprema potrebbe essere importante quanto il risultato. Trump, candidato repubblicano alle presidenziali del 2024, ha spinto per ritardare il processo fino a dopo le elezioni di novembre, e quanto più tardi i giudici emetteranno la loro decisione, tanto maggiori saranno le probabilità di successo.

I giudici Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh, due dei tre nominati da Trump all’alta corte, hanno suggerito che gli ex presidenti potrebbero avere una certa immunità e che in questo caso, i tribunali di grado inferiore potrebbero dover decidere se ciò si applica a Trump. Ciò potrebbe ritardare ulteriormente il processo.

Il giudice Amy Coney Barrett, l’altro nominato da Trump, è sembrato meno aperto alle argomentazioni avanzate dall’avvocato di Trump D. John Sauer.

Trump, il primo ex presidente accusato di crimini, aveva detto che giovedì avrebbe voluto essere alla Corte Suprema. Invece, si trovava in un’aula di tribunale di New York, dove è sotto processo con l’accusa di aver falsificato documenti aziendali per nascondere informazioni dannose agli elettori quando ha diretto pagamenti in denaro a un’ex porno star – Stormy Daniels -per tacere le sue affermazioni secondo cui avevano avuto un rapporto sessuale. incontrare.

Gli avvocati di Trump sostengono che gli ex presidenti hanno diritto all’immunità assoluta per i loro atti ufficiali. Altrimenti, dicono, i procedimenti giudiziari motivati politicamente contro gli ex occupanti dello Studio Ovale diventerebbero routine e i presidenti non potrebbero fungere da comandante in capo se dovessero preoccuparsi di accuse penali.

I tribunali di grado inferiore hanno respinto tali argomentazioni, compreso un collegio unanime di tre giudici in una corte d’appello a Washington, D.C.

Il giudice Samuel Alito ha affermato che “qualunque cosa decideremo si applicherà a tutti i futuri presidenti”.

Trump, che è passato alla storia come il primo ex leader del suo paese ad affrontare un processo penale, stava combattendo anche su altri due fronti legali separati. Loro includono:

• Il suo processo segreto a New York dove è accusato di aver falsificato documenti aziendali dopo aver presumibilmente pagato soldi all’attrice porno Stormy Daniels per “coprire una relazione”.

• Il suo caso per diffamazione, presentato dallo scrittore E Jean Carroll: un giudice ha respinto il tentativo di Trump di annullare il verdetto contro di lui, lasciandolo di fronte a un pagamento di 83,3 milioni di dollari (66,5 milioni di sterline).

E in aggiunta ai problemi legali di Trump, i suoi ex avvocati e soci sono stati incriminati mercoledì in un programma legato alle elezioni del 2020 in Arizona.